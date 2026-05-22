A Bari c' è un ospedale fantasma
A Bari si trova un ospedale che non è mai stato aperto al pubblico, con 152 posti letto, due sale operatorie e una zona dedicata alle TAC. Sono stati investiti oltre 25 milioni di euro nella sua realizzazione, ma l'edificio rimane chiuso e inutilizzato. La struttura si trova in una zona periferica della città, ed è presente da diversi anni senza essere mai entrata in funzione. La sua esistenza viene ora sollevata come un caso di interesse pubblico e amministrativo.
Si tratta di 152 posti letto, 2 sale operatorie, una zona tac, oltre 25 milioni di euro spesi - a fronte dei 9 previsti - e una promessa dell'allora governatore Michele Emiliano: "Un lavoro talmente ben riuscito che noi ci auguriamo di poter utilizzare anche dopo l’emergenza covid". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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