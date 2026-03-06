Ospedale fantasma le finte lacrime Pd

Un politico si sfoga chiedendo l’attivazione dell’ospedale Monopoli-Fasano, che da tempo rimane fermo nonostante la sua presenza sia stata promossa come un progetto importante. Ha dichiarato di aver dedicato gran parte della sua vita politica a questa struttura e ora vuole vederla funzionare. La sua richiesta arriva dopo mesi di attese e promesse non mantenute.

«Ho dedicato gran parte della mia vita politica al nuovo ospedale Monopoli-Fasano ed esigo di vederlo in funzione. Subito!». Sfoga su Facebook tutta la sua «cocente delusione» nei confronti dell'Asl di Bari Fabiano Amati, ex assessore pugliese al Bilancio e oggi consigliere regionale del Pd. Peccato che quel famoso 26 luglio scorso, quando tre quarti della Puglia si preparava al «chiuso per ferie» di agosto, c'era anche lui all'inaugurazione farlocca dell'ospedale voluta dal presidente uscente Michele Emiliano. Mancavano quattro mesi alle elezioni regionali (che si sono tenute a novembre) e vuoi rinunciare a un bel taglio del nastro con le autorità? Quel giorno mancava l'assessore alla Sanità (impegnato in un altro evento) ma la fretta era tanta che se ne è fatto a meno.