Consorzio Agrario conferma per Grenzi alla presidenza

Il Consorzio Agrario ha annunciato la riconferma di Grenzi alla presidenza per un altro triennio. Durante il suo mandato, il consorzio ha registrato risultati positivi dal punto di vista economico e finanziario, rafforzando la presenza e l’attività in diversi settori dell’agroalimentare nel territorio parmense. Questa continuità mira a consolidare ulteriormente l’operatività quotidiana del consorzio nel tessuto locale.

Un triennio di ottimi risultati economico-finanziari che hanno sostanzialmente consolidato l’intero asset consortile a 360° nel territorio -radicando l’operatività quotidiana dei molteplici comparti del Consorzio Agrario nel tessuto dell’agroalimentare parmense, hanno consentito oggi di.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Con Agridrive al Consorzio Agrario alla scoperta della tecnologia 5.0 in agricolturaLe soluzioni tecnologicamente più avanzate disponibili oggi sul mercato, unitamente ai dispositivi digitali di ultima generazione che stanno... Consorzio Agrario di Parma, fatturato +10.7%12 mesi di attività proficua sul mercato consentono oggi al Consorzio Agrario di Parma - nel giorno dell’approvazione all’unanimità del bilancio 2025... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Consorzio Agrario, il bilancio 2025 si chiude con un patrimonio netto di 28,5 milioni; Consorzio Agrario FVG: bilancio solido e utile in crescita; Consorzio Agrario Terrepadane: rinnovato il Consiglio di amministrazione; Consorzio Agrario Parma, Fatturato +10,7 %. Il Consorzio Agrario di Siena entra nella holding Cai. Il direttore Conti: L’avvio di un progetto nazionaleIl passaggio del Consorzio Agrario di Siena nella holding Consorzi Agrari Italiani è stato annunciato con volantini affissi nei punti vendita, compreso il supermarket in via Rinaldini. Per il ... lanazione.it Consorzio Agrario, il bilancio 2025 si chiude con un patrimonio netto di 28,5 milioniOttime performance nei settori zootecnico e vitivinicolo per il Consorzio TV-BL che, lo scorso anno, ha consolidato la propria presenza sul territorio con una riorganizzazione della rete operativa e i ... trevisotoday.it Teramo, la Prefettura si trasferisce nell’ex Consorzio Agrario per lavori nella storica sede Da oggi 4 maggio, al termine di un’attenta e scrupolosa attività preparatoria, inizia il trasferimento degli uffici del Palazzo del Governo da Corso San Giorgio a viale Mazzi - facebook.com facebook