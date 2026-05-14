Vincenzo D' Angelo eletto il nuovo presidente del Consorzio dei Servizi Sociali C08
Vincenzo D'Angelo, sindaco di San Tammaro, è stato scelto come nuovo presidente dell’Assemblea dei sindaci del Consorzio dei servizi sociali e socio-sanitari dell’Ambito territoriale C08. La nomina è avvenuta durante una riunione dell’assemblea, in cui sono stati eletti i rappresentanti che si occuperanno delle decisioni nel settore. D’Angelo prende il posto del precedente presidente e guiderà le attività del consorzio per il prossimo mandato. La sua elezione è stata ufficializzata all’interno del processo di rinnovo degli incarichi.
Vincenzo D'Angelo, sindaco di San Tammaro, è stato eletto presidente dell'Assemblea dei sindaci del Consorzio dei servizi sociali e socio-sanitari dell'Ambito territoriale C08. Questa mattina (14 maggio) si è svolta la riunione con primo punto all'ordine del giorno l'elezione del nuovo presidente. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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