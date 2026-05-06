A Torino, un uomo di 37 anni è stato fermato dalle forze dell'ordine con l'accusa di rapina aggravata. Durante l'episodio, ha usato un cane di razza Malinois e una bottiglia contro due giovani, provocando loro ferite. L'arresto è stato effettuato dopo le indagini condotte sul luogo dell'incidente. La polizia ha sequestrato l'animale e avviato le procedure per accertare eventuali ulteriori responsabilità.

Eseguito un arresto per rapina aggravata e resistenza a Pubblico Ufficiale a Torino. Un cittadino marocchino di 37 anni è stato fermato dopo aver aggredito due persone, utilizzando anche un cane di razza Malinois per compiere il reato. I fatti sono avvenuti in Corso Giulio Cesare, dove le vittime, due cittadini originari del Bangladesh, sono state colpite e ferite. L’uomo è stato condotto in carcere, mentre l’animale è stato affidato al canile municipale. La dinamica dell’aggressione Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato a Torino, dove gli agenti del Commissariato di P.S. Madonna di Campagna sono intervenuti a seguito di una segnalazione di rapina in Corso Giulio Cesare.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Rapina violenta a Torino con un Malinois, cane aizzato contro le vittime: due feriti e 37enne arrestato

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