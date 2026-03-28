Durante il Carnevale, una quattordicenne è stata trascinata in un vicolo e abusata da un giovane. La ragazza ha riportato lesioni fisiche e uno stato di choc dopo l'aggressione. La polizia ha arrestato il sospettato, che si trova ora in custodia. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per chiarire i dettagli della vicenda.

L’avrebbe portata in un vicolo e avrebbe abusato di lei, appena quattordicenne, usandole violenza e provocandole lesioni fisiche e uno stato di choc. I carabinieri della Compagnia di Corleone hanno arrestato e portato al Malaspina un ragazzo di 18 anni, residente nel Corleonese, accusato di aver violentato una ragazzina che era uscita con alcune amiche per trascorrere qualche ora fuori in occasione della festa di Carnevale. Oltre alle dichiarazioni della vittima e dei testimoni, sono risultati fondamentali gli accertamenti tecnici di natura scientifica effettuati dai militari del Ris che hanno confermato le modalità violente dell'azione. I fatti risalgono a febbraio scorso, quando l’indagato non aveva ancora raggiunto la maggiore età. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Quattordicenne trascinata in un vicolo durante il Carnevale e violentata, arrestato un giovane

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