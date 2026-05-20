La notte milanese di Michele Morrone su una supercar da oltre 300 mila euro | l' ipotesi sulla nuova fidanzata popstar

Da today.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una serata a Milano, l'attore è stato immortalato in compagnia di una cantante nota, mentre si spostavano a bordo di una supercar dal valore superiore ai 300 mila euro. Le fotografie sono state pubblicate dal settimanale Chi, che ha mostrato i due insieme in diverse occasioni. La presenza dell'attore con la cantante ha suscitato speculazioni sulla loro eventuale relazione. La serata a Milano si è svolta in un contesto di movimento e incontri pubblici, come evidenziato dagli scatti pubblicati.

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Nuova paparazzata milanese per Michele Morrone. Il settimanale Chi, in edicola questa settimana, ha condiviso nuove foto dell'attore in compagnia della popstar Sevdaliza. I due avrebbero trascorso una serata insieme a Milano.L’attore, diventato celebre a livello internazionale grazie al film 365. 🔗 Leggi su Today.it

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