700 giovani al Recruiting Day | lavoro a Torre Annunziata

A Torre Annunziata si è svolto il Recruiting Day nel Parco Penniniello, attirando circa 700 giovani interessati a scoprire possibilità di lavoro e formazione. Vari rappresentanti di aziende hanno incontrato i partecipanti, offrendo informazioni su posizioni aperte e percorsi di crescita professionale. L’evento ha visto la presenza di molte persone in cerca di un’occupazione o di un’opportunità di sviluppo, creando un’occasione di confronto tra domanda e offerta nel settore lavorativo locale.

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