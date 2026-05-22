700 giovani al Recruiting Day | lavoro a Torre Annunziata
A Torre Annunziata si è svolto il Recruiting Day nel Parco Penniniello, attirando circa 700 giovani interessati a scoprire possibilità di lavoro e formazione. Vari rappresentanti di aziende hanno incontrato i partecipanti, offrendo informazioni su posizioni aperte e percorsi di crescita professionale. L’evento ha visto la presenza di molte persone in cerca di un’occupazione o di un’opportunità di sviluppo, creando un’occasione di confronto tra domanda e offerta nel settore lavorativo locale.
Grande partecipazione al Recruiting Day nel Parco Penniniello: aziende e giovani a confronto tra opportunità di lavoro e formazione. Settecento giovani hanno partecipato al Recruiting Day a Torre Annunziata. Giovedì 21 e venerdì 22 maggio il centro sociale “desTEENazione” all’interno del Parco Penniniello ha ospitato l’evento organizzato in sinergia tra Amministrazione Comunale, Ambito N30 e Centro per l’Impiego di Pompei con il supporto della Direzione Lavoro e Formazione Professionale della Regione Campania. Preziosa la collaborazione della cooperativa L’Impronta, che gestisce il Centro Sociale che con il personale e volontari, ha garantito l’ottima riuscita della manifestazione L’iniziativa rappresenta un’occasione unica di incontro diretto tra le aziende leader di mercato e i cittadini in cerca di occupazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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