Recruiting Day a Torre Annunziata | incontro tra cittadini e 20 aziende per nuove opportunità di lavoro

A Torre Annunziata si è tenuto un recruiting day che ha visto la partecipazione di venti aziende. L’evento ha offerto ai cittadini l’opportunità di confrontarsi con le imprese presenti, che hanno svolto preselezioni attraverso il Centro per l’Impiego. Le aziende hanno operato nei settori principali, offrendo posti di lavoro e facilitando incontri tra domanda e offerta.

Torre Annunziata ospita un recruiting day con 20 aziende: opportunità di lavoro nei settori chiave e selezioni tramite preselezione del Centro per l’Impiego.. Si terrà giovedì 21 maggio presso la sede comunale di via Provinciale Schiti l’iniziativa Welfare, lavoro e territorio – Le grandi imprese a Torre Annunziata”. L’iniziativa è promossa in sinergia tra Amministrazione Comunale di Torre Annunziata e Centro per l’Impiego di Pompei e co-organizzata dall’ Ambito Territoriale N30, dalla Direzione Lavoro e Formazione Professionale della Regione Campania. L’evento rappresenta un’occasione unica di incontro diretto tra le aziende leader di mercato e i cittadini in cerca di occupazione.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Recruiting Day a Torre Annunziata: incontro tra cittadini e 20 aziende per nuove opportunità di lavoro Notizie correlate Aziende e cittadini in cerca di lavoro a confronto a Torre AnnunziataTempo di lettura: 2 minutiPromuovere l’incontro tra aziende leader di mercato e cittadini in cerca di occupazione. Recruiting Day a Merlata Bloom Milano: 150 opportunità di lavoro, appuntamento il 5 maggioMilano, 5 maggio 2026 – Martedì 5 maggio 2026, Merlata Bloom Milano ospiterà un nuovo Recruiting Day, evento pensato per favorire l’incontro tra... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Welfare, Lavoro e Territorio: Recruiting Day a Torre Annunziata con le grandi imprese; Welfare, Lavoro e Territorio: a Torre Annunziata il Recruiting Day con i big dell’impresa; Recruiting Day a Merlata Bloom Milano: 150 opportunità di lavoro, appuntamento il 5 maggio; Recruiting Day Aspal: nuove opportunità di lavoro nella nautica in Sardegna. Welfare, Lavoro e Territorio: Recruiting Day a Torre Annunziata con le grandi impreseIl 21 maggio aziende e candidati si incontrano nella sede comunale di via Schiti: prevista una preselezione per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro ... ilgazzettinovesuviano.com Welfare, lavoro e territorio: a Torre Annunziata il recruiting day con 20 grandi aziendeSi terrà giovedì 21 maggio presso la sede comunale di via Provinciale Schiti l’iniziativa Welfare, lavoro e territorio - Le grandi imprese a Torre Annunziata. torresette.news RECRUITING DAY A MESSINA: SETTORE RISTORAZIONE! Sei alla ricerca di una nuova opportunità professionale Il Centro per l’Impiego di Messina organizza una giornata di selezione dedicata a chi vuole mettersi in gioco nel mondo del food & bevera - facebook.com facebook