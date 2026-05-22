24 Maggio | oroscopo segno per segno e almanacco

Da veronasera.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 24 maggio corrisponde al 144º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Chi nasce in questa data si distingue per determinazione e spirito combattivo, mostrando una forte volontà e un senso di iniziativa. Questa giornata include diverse previsioni astrologiche suddivise per segno zodiacale e un almanacco con informazioni specifiche. Viene spesso consultata per conoscere le caratteristiche associate a chi è nato in questa data e per scoprire le previsioni quotidiane.

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Il 24 maggio è il 144º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è determinato e combattivo, con una forte volontà e spirito di iniziativa.Santo del giorno: Maria Ausiliatrice.Proverbio del giorno: A Santa Maria la vite si pota, il grano si miete e il fieno si ruota.Fatti salienti: Nel. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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