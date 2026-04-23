24 Aprile | oroscopo segno per segno e almanacco

Da veronasera.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 24 aprile è il 114º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Chi nasce in questa data viene descritto come una persona determinata e coraggiosa, con una spiccata capacità di affrontare situazioni decisive. È un giorno in cui si riflette anche sull’oroscopo del segno zodiacale associato e sull’almanacco, strumenti che offrono previsioni e curiosità legate a questa giornata.

Il 24 aprile è il 114º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è determinato e coraggioso, con una forte capacità di affrontare momenti decisivi.Santo del giorno: San Fedele da Sigmaringen.Proverbio del giorno: Quando tuona d'Aprile buon segno per il barileFatti salienti: Nel 1915.🔗 Leggi su Veronasera.it

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