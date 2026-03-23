24 Marzo | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 24 marzo è l’83º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è determinato e riflessivo, con una forte capacità di affrontare momenti difficili con lucidità e senso di responsabilità. Proverbio del giorno: Marzo pazzerello esci col sole e rientri con l’ombrello. Fatti salienti: Nel 1973 esce The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd uno degli album più influenti della storia del rock. Con i suoi suoni innovativi e i temi profondi sul tempo, il denaro e la vita moderna, rimarrà per 723 settimane nella classifica americana. ARIETEAmore – Giornata diretta: vuoi chiarezza e risposte sincere.Lavoro – Buon momento per prendere iniziative e proporre idee. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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