15enne tunisino arrestato per terrorismo sul telefono i possibili luoghi per un attentato | una chiesa e parco di Firenze
Un ragazzo tunisino di 15 anni è stato arrestato con l’accusa di terrorismo. Secondo le verifiche, sul suo telefono sono stati trovati riferimenti a un possibile attentato in una chiesa e in un parco di Firenze. Le indagini hanno anche accertato che il minore aveva contatti con un’altra persona, con cui aveva discusso di possibili azioni violente. Il giovane è stato posto sotto custodia e sono in corso ulteriori approfondimenti.
Le indagini avrebbero inoltre documentato contatti con un’altra persona con cui il minorenne avrebbe discusso della possibilità di compiere azioni terroristiche. In alcuni messaggi avrebbe scritto di "starsi preparando" e di poter contare sull’aiuto di un conoscente del Bangladesh C’è un vide. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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