15enne tunisino arrestato per terrorismo sul telefono i possibili luoghi per un attentato | una chiesa e parco di Firenze

Un ragazzo tunisino di 15 anni è stato arrestato con l’accusa di terrorismo. Secondo le verifiche, sul suo telefono sono stati trovati riferimenti a un possibile attentato in una chiesa e in un parco di Firenze. Le indagini hanno anche accertato che il minore aveva contatti con un’altra persona, con cui aveva discusso di possibili azioni violente. Il giovane è stato posto sotto custodia e sono in corso ulteriori approfondimenti.

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