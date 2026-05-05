Mommio memoria viva | La Spezia onora le vittime dell’eccidio

Nelle notti del 4 e 5 maggio 1944, si verificarono episodi di violenza e distruzione che coinvolsero la comunità di Mommio. La Spezia ha deciso di ricordare le vittime di quell’eccidio attraverso una cerimonia pubblica, dedicata a mantenere vivo il ricordo degli eventi e delle persone colpite. L’amministrazione ha scelto di estendere il tributo anche a Fivizzano, luoghi collegati alla vicenda storica.

?? Cosa scoprirai Cosa accadde esattamente nelle notti del 4 e 5 maggio 1944? Perché l'amministrazione di La Spezia ha scelto di onorare Fivizzano? Come riuscì l'intero borgo a sopravvivere alla distruzione totale? Chi erano le ventidue persone che sacrificarono la vita a Mommio??? In Breve L'assessore Giulio Guerri ha rappresentato il sindaco Peracchini al borgo di Fivizzano. L'eccidio nazifascista causò la morte di ventidue persone il 4 e 5 maggio 1944. La strage di Mommio r .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mommio, memoria viva: La Spezia onora le vittime dell’eccidio Notizie correlate Avasinis, memoria viva: l’appuntamento per l’81° anniverario dell’eccidio? Cosa scoprirai Come può la tragedia di Avasinis diventare un insegnamento per i giovani? Chi sono i cittadini che oggi proteggono la memoria dal... La memoria che va tenuta viva. Una targa per ricordare le vittime: "Quei bombardamenti del 1943"Cerimonia di scoprimento di una targa marmorea dedicata alle vittime civili dei bombardamenti avvenuti in città tra il 1943 e il 1945. Aggiornamenti e dibattiti Viva la Memoria, l'impegno Mediaset in ricordo delle vittimeIn occasione del Giorno della Memoria, che si celebra il 27 gennaio, Mediaset rinnova il proprio impegno nella tutela della memoria storica con la prosecuzione dell'iniziativa 'Viva la Memoria', ... ansa.it Lido, il bistrot dove si gusta la memoria viva del mareSi chiama Lido il nuovo bar bistrot dell’Ecomuseo Mare Memoria Viva di Sant'Erasmo, borgata marinara di Palermo. Un’impresa sociale costiera, dove il cibo diventa occasione di socialità e il lavoro ... vita.it