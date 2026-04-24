L' artista Rossana Ianni dona tre opere d' arte al Comune di Paglieta

L'artista Rossana Ianni ha donato tre opere d'arte al Comune di Paglieta. Le opere saranno collocate nel palazzo municipale. La donazione è stata annunciata dall'amministrazione comunale, che ha ringraziato l'artista per il gesto. Le opere sono state consegnate ufficialmente e saranno visibili negli ambienti pubblici del municipio. La cerimonia di consegna si è svolta alla presenza delle autorità locali e dell'artista stessa.

L'artista Rossana Ianni ha donato al Comune di Paglieta tre sue opere d'arte, che saranno collocate nel palazzo municipale. L'amministrazione comunale ha accolto con gratitudine la generosa donazione dell'artista di Paglieta, tre opere d'arte realizzate con la tecnica del diamond painting, che.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate L'artista Mimmo Sarchiapone dona venti opere al Piccolo museo dei trabocchiA Rocca San Giovanni l’artista Mimmo Sarchiapone ha donato venti opere grafiche - diciannove dedicate ai Trabocchi e una all’Eremo Dannunziano - al...