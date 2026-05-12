La 51esima 100 km Passatore tra sport cultura e partecipazione | Faenza si prepara alla storica ultramaratona
La 51esima edizione della 100 km del Passatore si avvicina a Faenza, pronta a coinvolgere atleti, volontari e spettatori in una manifestazione che combina sport, cultura e partecipazione. La gara, considerata tra le più importanti ultramaratone italiane, richiama appassionati da diverse regioni e attira l’attenzione anche sul territorio locale. L’evento si svolge lungo un percorso che attraversa diverse zone, con numerosi volontari impegnati nell’organizzazione.
La 51esima edizione della 100 Km del Passatore si presenta non solo come una delle ultramaratone più iconiche d’Italia, ma come un evento totale capace di coinvolgere l’intera comunità valorizzando talento, volontariato e cultura. La manifestazione prenderà il via sabato 23 maggio da Firenze alle.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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