La 51esima 100 km Passatore tra sport cultura e partecipazione | Faenza si prepara alla storica ultramaratona

La 51esima edizione della 100 km del Passatore si avvicina a Faenza, pronta a coinvolgere atleti, volontari e spettatori in una manifestazione che combina sport, cultura e partecipazione. La gara, considerata tra le più importanti ultramaratone italiane, richiama appassionati da diverse regioni e attira l’attenzione anche sul territorio locale. L’evento si svolge lungo un percorso che attraversa diverse zone, con numerosi volontari impegnati nell’organizzazione.

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