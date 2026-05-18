Ztl Centro cambiano i varchi | Rischiamo la chiusura e il taglio dell' 80% degli affari

Da romatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due autorimesse private nel centro di Roma hanno segnalato un rischio di chiusura a causa delle modifiche ai varchi della zona a traffico limitato. Secondo le strutture, l’introduzione di nuove regole potrebbe portare a una riduzione dell’attività commerciale fino all’80 per cento. Tali cambiamenti metterebbero a rischio i posti di lavoro e le entrate delle attività coinvolte, che hanno presentato un rapporto dettagliato sui possibili effetti delle nuove disposizioni sulla mobilità e sull’economia locale.

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Prevedono un crollo degli affari dell’80% con conseguenze sui lavoratori e sulle attività stesse. È l’allarme che arriva due autorimesse private di Roma, Parking Esedra in via Modena 10 e Garage Barberini, in Salita San Nicola da Tolentino 22. I titolari di questi posteggi sono convinti che il. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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