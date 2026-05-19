Nuovi varchi anti furbetti ecco come cambiano veramente i confini della Ztl di Roma

Da romatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, i confini delle zone a traffico limitato sono stati soggetti a modifiche, ma alcune aree non sono sempre controllate dai varchi elettronici. Da anni, le zone dove è consentito l’accesso solo a residenti e autorizzati presentano ancora punti non coperti da dispositivi di controllo automatico. Questa situazione ha portato a situazioni di furbetti che tentano di aggirare le restrizioni e a difficoltà nel monitorare gli accessi nelle aree interessate. Le modifiche ai varchi sono state annunciate per migliorare la gestione, ma alcuni punti restano scoperti.

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C’è una situazione a Roma che è rimasta invariata per anni e riguarda le zone a traffico a limitato. Nella Capitale, infatti, i confini delle aree dove potrebbero accedere solo residenti e autorizzati non sono sempre presidiati dai varchi elettronici. Questo comporta, ovviamente, un’invasione di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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