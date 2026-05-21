Un premio Oscar è stato avvistato mentre si aggirava per le strade di Napoli, visitando i quartieri storici e catturando momenti tra foto e video. La celebrity ha condiviso alcuni scatti social che mostrano l’attraversamento dei vicoli e l’attenzione per i dettagli delle zone più caratteristiche della città. Tra le immagini pubblicate si nota un saluto rivolto alla città, con il commento “Uè Napoli!”. La visita si è svolta nel corso di un viaggio al Sud Italia, con tappe tra i quartieri più noti e frequentati dai turisti.

Un premio Oscar passeggia per le strade di Napoli, andando alla scoperta delle bellezze dei suoi vicoli e addentrandosi nei rinomati Quartieri Spagnoli. Non è la prima detentrice di una statuetta a farlo ma, probabilmente, è quella che l’ha pubblicizzato maggiormente. Si tratta di Zoe Saldana, che ha regalato alla città un post Instagram emozionante, colmo di sorrisi e musica, con una caption che è tutto un programma: “ Uè Napoli! ”. Il tutto accompagnato dai Nu Genea, anche se ora il carosello risulta muto e privo di musica. Un’avventura partenopea che ha scatenato l’entusiasmo dei fan e dei napoletani. E ovviamente non era sola. Al suo fianco il marito Marco Perego, italiano, e i loro tre figli. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Zoe Saldana in vacanza in Italia, viaggio al Sud tra foto e video: “Uè Napoli!”

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