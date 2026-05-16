Zoe Saldana prova a ordinare pizza all’ananas a Napoli | la reazione del marito è imperdibile il video è virale
Una scena curiosa si è svolta recentemente a Napoli, quando un’attrice ha tentato di ordinare una pizza con ananas in un noto locale della città. La richiesta ha suscitato una reazione immediata da parte del marito, visibile in un video diventato rapidamente virale. La vicenda ha riacceso il dibattito sulle preferenze gastronomiche e sulle tradizioni locali, evidenziando come alcune scelte siano considerate inaccettabili nel contesto culinario partenopeo. La scena ha attirato l’attenzione di molti sui social network.
C’è un confine invalicabile nella cultura culinaria italiana, una linea rossa che nessun italiano oserebbe mai attraversare. E quel confine ha un nome preciso: pizza all’ananas. Soprattutto se ti trovi a Napoli, città che ha dato i natali a uno dei piatti più celebri al mondo, anche solo pronunciare quelle due parole consecutive può scatenare reazioni che vanno dallo sguardo gelido al rifiuto categorico. Zoe Saldana, star internazionale nota per i suoi ruoli in Avatar e nei film Marvel, lo ha scoperto sulla propria pelle. O meglio, sulla pelle di suo marito Marco Perego, artista italiano originario di Salò che dal 2013 condivide con lei la vita e tre figli. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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