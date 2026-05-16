Zoe Saldana prova a ordinare pizza all’ananas a Napoli | la reazione del marito è imperdibile il video è virale

Una scena curiosa si è svolta recentemente a Napoli, quando un’attrice ha tentato di ordinare una pizza con ananas in un noto locale della città. La richiesta ha suscitato una reazione immediata da parte del marito, visibile in un video diventato rapidamente virale. La vicenda ha riacceso il dibattito sulle preferenze gastronomiche e sulle tradizioni locali, evidenziando come alcune scelte siano considerate inaccettabili nel contesto culinario partenopeo. La scena ha attirato l’attenzione di molti sui social network.

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