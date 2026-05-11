Zoe Saldana ordina la pizza all’ananas a Napoli | il marito italiano va nel panico VIDEO

L’attrice Zoe Saldana è stata vista ordinare una pizza all’ananas durante una visita a Napoli, suscitando reazioni tra i presenti. Il marito italiano dell’attrice è apparso visibilmente preoccupato mentre lei riceveva la pizza e la gustava. Un video cattura il momento in cui la coppia si trova nel locale, con lei che assapora la pizza mentre lui sembra in imbarazzo. La scena ha fatto rapidamente il giro dei social media.

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