Zoe Saldana ordina la pizza all’ananas a Napoli | il marito italiano va nel panico VIDEO
L’attrice Zoe Saldana è stata vista ordinare una pizza all’ananas durante una visita a Napoli, suscitando reazioni tra i presenti. Il marito italiano dell’attrice è apparso visibilmente preoccupato mentre lei riceveva la pizza e la gustava. Un video cattura il momento in cui la coppia si trova nel locale, con lei che assapora la pizza mentre lui sembra in imbarazzo. La scena ha fatto rapidamente il giro dei social media.
Zoe Saldana all’assalto delle tradizioni nostrane più radicate? La star di Hollywood, in Campania per le riprese di un film con Matthew McConaughey, ha divertito i propri follower con un divertente video social a tema pizza; in compagnia del marito Marco Perego ai tavoli di un ristorante, l’attrice ha finto di voler chiedere al cameriere la famigerata. pizza all’ananas; un qualcosa di inaudito che ha portato Perego – terrorizzato all’idea di fare una figuraccia – ad intervenire con un’imprecazione: un content forse non particolarmente originale, ma sempre divertente. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zoe Saldaña.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
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