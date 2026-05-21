Zlatan Ibrahimovic entra ufficialmente in K-Sport | ecco di cosa si tratta

Zlatan Ibrahimovic ha annunciato ufficialmente il suo ingresso in K-Sport come investitore. La società, attiva nel settore sportivo, ha comunicato che il calciatore sarà coinvolto nelle decisioni strategiche e nelle attività di sviluppo. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli su accordi specifici o piani futuri. La partecipazione di Ibrahimovic rappresenta un passo importante per la società, che mira a espandere le proprie attività nel settore.

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Anche il calcio è condizionato e sarà condizionato ancora di più in futuro dalla tecnologia e dall'uso dell'intelligenza artificiale. Una figura importante nel contesto RedBird si è mosso proprio sotto questo punto di vista. Stiamo parlando di Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan e advisor del fondo di Gerry Cardinale. Questa notizia potrebbe anche essere un indicatore sulle possibili scelte future sul mercato del Milan? Ecco di cosa parliamo. Come riportato da 'Calcio e Finanza', Zlatan Ibrahimovic entra ufficialmente in K-Sport, azienda tecnologica italiana specializzata nell’analisi delle performance sportive. L'attuale senior advisor di RedBird entra nella società in qualità di Global Ambassador e anchor investor. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Zlatan Ibrahimovic entra ufficialmente in K-Sport: ecco di cosa si tratta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ZLATAN IBRAHIMOVI, FORZA ANIMALE (CANZONE) | CANZONE DI CALCIO Sullo stesso argomento Zlatan Ibrahimovi? entra in K-Sport come Global Ambassador e Anchor Investor, obiettivo leadership mondiale: “Progetto unico”Milano, 21 maggio 2026 – Zlatan Ibrahimovic entra ufficialmente in K-Sport, azienda tecnologica italiana specializzata nell’analisi delle performance... Leggi anche: Milan, Zlatan Ibrahimovic trama nell'ombra: ecco chi vuole far fuori Zlatan Ibrahimovic entra in K-Sport. La startup italiana dell’AI sportiva punta agli Usa e all’AsiaLa società di analisi delle performance sportive, fondata da Mirko Marcolini, accelera la crescita internazionale con l’ingresso di Ibrahimovic. Nel 2025 raggiunti 6 milioni di ricavi: pronto un nuovo ... milanofinanza.it Ibrahimovic entra in K-Sport, hi-tech company che monitora atleti con AIRoma, 21 mag. (askanews) – Zlatan Ibrahimovic entra ufficialmente in K-Sport, azienda tecnologica italiana specializzata nell’analisi delle performance sportive. L’operazione rappresenta una scelta st ... askanews.it [Vitiello] Tre ipotesi per una rivoluzione aziendale SCENARIO A Furlani resiste con un nuovo DS come D’Amico e un nuovo allenatore. SCENARIO B Ibrahimovic torna al potere e sceglie un nuovo allenatore e DS SCENARIO C Cardinale sceglierebbe Gallian reddit