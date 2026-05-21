Zlatan Ibrahimovi? entra in K-Sport come Global Ambassador e Anchor Investor obiettivo leadership mondiale | Progetto unico

Zlatan Ibrahimovic ha annunciato il suo ingresso in K-Sport come Global Ambassador e Anchor Investor. La sua partecipazione è legata a un progetto che mira a raggiungere una posizione di leadership mondiale nel settore. Il presidente e Ceo di K-Sport ha dichiarato che l’obiettivo dell’azienda è creare un sistema in cui il successo degli atleti dipenda dalla loro dedizione, indipendentemente dalle condizioni di partenza. Il progetto viene definito come unico nel suo genere.

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Milano, 21 maggio 2026 – Zlatan Ibrahimovic entra ufficialmente in K-Sport, azienda tecnologica italiana specializzata nell’analisi delle performance sportive. L’operazione rappresenta una scelta strategica significativa per accelerare la crescita dell’azienda e rafforzarne la leadership globale. La leggenda svedese del calcio entra nella società in qualità di Global Ambassador e anchor investor, mettendo a disposizione il proprio profilo internazionale per sostenere l’espansione del brand in mercati chiave come Europa, Stati Uniti e Asia. La partnership nasce da una visione condivisa: “democratizzare” il talento sportivo attraverso l’intelligenza artificiale e i dati. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Zlatan Ibrahimovi? entra in K-Sport come Global Ambassador e Anchor Investor, obiettivo leadership mondiale: “Progetto unico” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Zlatan Ibrahimovic Rare Goals, Skills & Assists Sullo stesso argomento Leggi anche: Milan, il giallo Ibrahimovic: perché Zlatan è sparito da Milanello Leggi anche: Antonelli fa un altro sport in Giappone. E’ leadership nel mondiale Ibrahimovic sempre più centrale nel Milan: RedBird e Cardinale si fidano di Zlatan #Milan #Ibrahimovic #RedBird #Cardinale #Calciomercato #SerieA x.com [MN] Chi sceglierà Cardinale? Zlatan o Allegri? Come può Cardinale rimanere impassibile e indifferente all'auto-sabotaggio che Ibra ha commesso chiamando Leao, Pulisic, Loftus-Cheek, Fofana e Tomori, rivelando loro il desiderio di Allegri di non averli in ro reddit Ibrahimovic, altro show inopportuno. Solito spot alla Zlatan mentre il Milan ha bisogno di altroCosa fa un Senior Advisor? Vedendo il breve storico di Zlatan Ibrahimovic al Milan la domanda rimane ancora senza risposta: lo svedese non fa parte dell'organigramma del Club, ma è il braccio destro d ... milannews.it Zlatan Ibrahimovic vuole più influenza nel Milan nonostante gli impegni con Fox SportsCosa potrebbe significare per il futuro del Milan il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in una posizione di maggiore influenza. Zlatan Ibrahimovic ha sempre avuto un legame speciale con il Milan, e ora sem ... notiziemilan.it