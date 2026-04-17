Zlatan Ibrahimovic, figura iconica del Milan, ha recentemente smesso di allenarsi con il club. Dopo aver contribuito alla squadra per diverse stagioni, l’attaccante svedese ha scelto di allontanarsi da Milanello, il centro di allenamento dei rossoneri. La sua assenza ha suscitato attenzione tra tifosi e media, anche se finora non sono stati resi noti dettagli sulle ragioni di questa decisione.

Zlatan Ibrahimovic. Un nome rimasto legato al mondo Milan e una persona che ha deciso, a fine carriera, di rimettersi in gioco per riportare grande uno dei club che lo ha amato di più. Ora veste il ruolo di senior advisor e il rapporto col tifo si è un po’ raffreddato. Lo Zlatan giocatore piaceva molto quando calpestava il manto erboso ma sotto giacca e cravatta, gli è stato richiesto da parte dei tifosi più serietà e concretezza. Nonostante tutto, in molti si chiedono: “ Che fine ha fatto? “ Ibrahimovic, perché è sparito dai riflettori del Milan. La situazione attuale a Milanello non è una delle migliori. In questi casi si cerca di riprendere, a passo svelto, un ritmo feroce che possa dare fiducia alla squadra.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, il giallo Ibrahimovic: perché Zlatan è sparito da Milanello

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