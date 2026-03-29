Antonelli fa un altro sport in Giappone E’ leadership nel mondiale

Andrea Kimi Antonelli si aggiudica un'altra vittoria a Suzuka, mantenendo la leadership nel campionato mondiale. Il pilota bolognese, già primo in qualifica, conquista anche la gara, rafforzando la sua posizione in classifica generale. Con questa doppietta, Antonelli si conferma come protagonista della stagione, ottenendo un risultato che lo inserisce tra i principali protagonisti del campionato.

Andrea Kimi Antonelli fa bis a Suzuka ed entra davvero nella storia. Il bolognese aveva già ottenuto la pole position. Non contento, stravince il Gp del Giappone e riporta il tricolore in vetta al Mondiale di F1. Questa seconda vittoria vale la leadership per Kimi, che vola a +9 su George Russell. Il britannico non riesce a vincere il duello per il podio con Charles Leclerc. Il monegasco è più che stoico e chiude terzo. Secondo, invece, un redivivo Piastri. Antonelli domina a Suzuka. Kimi Antonelli domina anche in Giappone. A Suzuka, il campioncino italiano si ripete. Il Gp cambia volto dopo la Safety Car causata da Ollie Bearman. Kimi scattava dalla pole position, ma la sua partenza è da incubo: da primo a sesto, mentre Piastri svetta su Leclerc e Norris. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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