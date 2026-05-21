ZES a Fermo | Marcatili punta su calzature e biologico per crescere

A Fermo, l'attenzione si concentra sulla Zona Economica Speciale (ZES), con un focus particolare sui settori delle calzature e dei prodotti biologici. Un imprenditore locale ha annunciato l’intenzione di puntare su queste aree per favorire lo sviluppo della sua attività e aumentare l’occupazione nel territorio. Si discute anche di come i nuovi incentivi previsti possano sostenere le imprese di questi settori, con l’obiettivo di creare nuovi posti di lavoro e stimolare la crescita economica locale.

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? Domande chiave Come influenzeranno i nuovi incentivi le imprese di calzature e biologico?. Quali nuovi posti di lavoro creerà la Zes nel territorio fermano?. Come farà lo sportello unico a ridurre i tempi burocratici?. Perché le Marche sono diventate un modello per la crescita nazionale?.? In Breve Economista Marcatili punta su filiere calzaturiere e biologiche con valore di 4 miliardi.. Sottosegretaria Albano annuncia 2,3 miliardi per la Zes nella legge di stabilità 2026.. Sbarra prevede 18 mila nuovi posti di lavoro tra il 2024 e il 2025.. Nelle Marche sono già arrivate 26 richieste di investimento dopo novembre scorso.. A Torre di Palme... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - ZES a Fermo: Marcatili punta su calzature e biologico per crescere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Vinitaly: l’Umbria punta su turismo e ZES per il rilancio agricoloAll’interno del Padiglione D di Vinitaly, la delegazione umbra ha presentato un nuovo volto per l’eccellenza regionale, inaugurando uno spazio... Calzature Fermo-Macerata: via al piano per il marchio IGP europeo? Punti chiave Come cambierà il valore delle scarpe marchigiane con il marchio IGP? Quali sono i criteri tecnici richiesti per ottenere la...