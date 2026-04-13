Vinitaly | l’Umbria punta su turismo e ZES per il rilancio agricolo

Durante Vinitaly, la delegazione dell’Umbria ha presentato un nuovo spazio all’interno del Padiglione D, dedicato ai produttori locali. La regione ha annunciato l’obiettivo di rilanciare il settore agricolo puntando sul turismo e sull’istituzione di una Zona Economica Speciale (ZES). L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti regionali e produttori, che hanno condiviso idee e progetti per valorizzare le eccellenze agricole umbre.

All’interno del Padiglione D di Vinitaly, la delegazione umbra ha presentato un nuovo volto per l’eccellenza regionale, inaugurando uno spazio progettato per far sentire i produttori locali parte di una comunità coesa. Durante l’evento, la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha illustrato una visione che trasforma il concetto stesso di presenza alle fiere internazionali, passando da una semplice esposizione a un sistema integrato dove turismo e prodotti enogastronomici di alta qualità si fondono in un’unica esperienza accogliente. L’inaugurazione ha la partecipazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha visitato gli spazi dedicati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vinitaly: l’Umbria punta su turismo e ZES per il rilancio agricolo Leggi anche: Vini dell’Umbria: il nuovo piano di qualità punta al Vinitaly 2026 Vinitaly 2026: la Calabria punta tutto sul turismo nelle cantineLa Calabria si appresta a proiettarsi sulla scena internazionale del settore vitivinicolo con una delegazione di oltre 111 realtà tra produttori di...