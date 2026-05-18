Calzature Fermo-Macerata | via al piano per il marchio IGP europeo

È stato avviato un piano che coinvolge la certificazione IGP europea per le calzature prodotte in alcune zone tra Fermo e Macerata. Questa iniziativa mira a valorizzare le scarpe marchigiane attraverso un marchio riconosciuto a livello comunitario. La certificazione richiede il rispetto di criteri tecnici specifici, che riguardano le modalità di produzione e l’origine dei materiali. La procedura si inserisce in un percorso di riconoscimento ufficiale delle calzature locali nel mercato europeo.

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