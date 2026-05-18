Calzature Fermo-Macerata | via al piano per il marchio IGP europeo
È stato avviato un piano che coinvolge la certificazione IGP europea per le calzature prodotte in alcune zone tra Fermo e Macerata. Questa iniziativa mira a valorizzare le scarpe marchigiane attraverso un marchio riconosciuto a livello comunitario. La certificazione richiede il rispetto di criteri tecnici specifici, che riguardano le modalità di produzione e l’origine dei materiali. La procedura si inserisce in un percorso di riconoscimento ufficiale delle calzature locali nel mercato europeo.
? Punti chiave Come cambierà il valore delle scarpe marchigiane con il marchio IGP?. Quali sono i criteri tecnici richiesti per ottenere la certificazione europea?. Perché questo riconoscimento è considerato fondamentale per le piccole botteghe locali?. Chi monitorerà il rispetto del nuovo disciplinare di produzione territoriale?.? In Breve Collaborazione tra Consorzio e Confartigranati Macerata-Ascoli Piceno-Fermo per definire il disciplinare.. Protocollo d'intesa sottoscritto lo scorso anno tra le parti coinvolte.. Protezione del saper fare artigiano nelle province di Fermo e Macerata.. Obiettivo di contrastare contraffazione e omologazione nei distretti marchigiani. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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