Calzature Fermo-Macerata | via al piano per il marchio IGP europeo

Da ameve.eu 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato avviato un piano che coinvolge la certificazione IGP europea per le calzature prodotte in alcune zone tra Fermo e Macerata. Questa iniziativa mira a valorizzare le scarpe marchigiane attraverso un marchio riconosciuto a livello comunitario. La certificazione richiede il rispetto di criteri tecnici specifici, che riguardano le modalità di produzione e l’origine dei materiali. La procedura si inserisce in un percorso di riconoscimento ufficiale delle calzature locali nel mercato europeo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Punti chiave Come cambierà il valore delle scarpe marchigiane con il marchio IGP?. Quali sono i criteri tecnici richiesti per ottenere la certificazione europea?. Perché questo riconoscimento è considerato fondamentale per le piccole botteghe locali?. Chi monitorerà il rispetto del nuovo disciplinare di produzione territoriale?.? In Breve Collaborazione tra Consorzio e Confartigranati Macerata-Ascoli Piceno-Fermo per definire il disciplinare.. Protocollo d'intesa sottoscritto lo scorso anno tra le parti coinvolte.. Protezione del saper fare artigiano nelle province di Fermo e Macerata.. Obiettivo di contrastare contraffazione e omologazione nei distretti marchigiani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

calzature fermo macerata via al piano per il marchio igp europeo
© Ameve.eu - Calzature Fermo-Macerata: via al piano per il marchio IGP europeo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: La ceramica di Vietri protagonista al Mimit, il sindaco: Giornata storica in attesa del marchio Igp

Igp, la ceramica vietrese al parlamento europeo con CNA SalernoLa tutela dell’identità produttiva e delle eccellenze artigiane italiane arriva al centro del dibattito europeo.

calzature fermo macerata calzature fermo macerata viaMarchio Igp per le calzature, il dossier ora fa passi avanti. Ecco i Comuni coinvoltiMACERATA La produzione di calzature e cappelli che avviene nei distretti del Maceratese e del Fermano punta a ricevere l’Igp (Indicazione Geografica Protetta) a livello europeo. Il ... corriereadriatico.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web