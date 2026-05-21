Il Milan sta puntando sui giovani del settore giovanile, con particolare attenzione alle prossime stagioni in Serie B. Tra i nomi più discussi ci sono Kevin Zeroli e Mattia Liberali, entrambi protagonisti nelle ultime analisi di dati Sofascore. Zeroli ha un ruolo definito all’interno del progetto futuro del club, mentre Liberali rappresenta un’opzione versatile sul mercato. Le prestazioni e le statistiche dei due giocatori vengono monitorate attentamente, in vista di eventuali sviluppi per la prima squadra.

Il Milan si è mosso molto in estate, cercando colpi importanti e cedendo anche tanti giocatori. Non solo trattative a titolo definitivo: la dirigenza rossonera ha pensato anche a possibili prestiti, specialmente per alcuni giovani del settore giovanile. Tra questi anche l'ex capitano del Milan Primavera Kevin Zeroli che da gennaio ha giocato con la Juve Stabia di Ignazio Abate. Ceduto a titolo definitivo (costo zero, ma 50% sulla futura rivendita) Mattia Liberali: anche il fantasista ex Milan ha giocato in Serie B, ma con il Catanzaro di Aquilani. Partiamo con la stagione di Kevin Zeroli: il centrocampista classe 2005 ha terminato il suo campionato, perdendo durante la semifinale di playoff contro il Monza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Zeroli ha un ruolo preciso nel Milan del futuro, mentre per Liberali c’è un jolly sul mercato

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