Gli ex calciatori del Milan Zeroli e Liberali stanno cercando di ottenere la promozione in Serie A con le rispettive squadre attuali. Attualmente, in base alla classifica, Monza e Palermo sono le squadre più vicine alla zona playoff, considerate le principali candidate per la promozione. La stagione continua con partite che potrebbero cambiare le posizioni in classifica, mentre gli obiettivi di crescita delle squadre restano al centro delle attenzioni.

Se ci si basa sulla classifica del campionato, le favorite nella lotta playoff per la promozione in Serie A sono Monza e Palermo. Ma le avversarie nelle rispettive semifinali sono pronte a fare lo sgambetto. Juve Stabia e Catanzaro, squadre che nulla hanno da perdere. Entrambe trascinate da due volti giovani, talentuosi, italiani e con un’origine e un passato lombardo. Si tratta di Kevin Zeroli, centrocampista stabiese e Mattia Liberali, trequartista dei calabresi. Ventun anni il primo, diciannove il secondo, tutti e due con un passato nelle giovanili del Milan, dove si sono formati prima di scegliere percorsi diversi. Zeroli, ancora di proprietà del club rossonero, è stato un anno in prestito al Monza dove, soprattutto per motivi fisici, non ha mai trovato spazio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gli ex rossoneri. Zeroli e Liberali adesso sognano la promozione

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