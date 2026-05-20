L’Unione Europea sta considerando l’ipotesi di coinvolgere figure politiche di rilievo come l’ex presidente del Consiglio e l’ex cancelliera tedesca per avviare trattative con il governo russo sul conflitto in Ucraina. Dopo anni di conflitto e di tentativi diplomatici, le istituzioni europee sembrano orientate a favorire un approccio negoziale come possibile soluzione. La discussione riguarda la scelta di rappresentanti di spicco che possano facilitare un dialogo tra le parti coinvolte nel conflitto.

Ci sono voluti anni, eppure anche l’Unione Europea sembra infine convincersi che una soluzione negoziata al conflitto ucraino sia in fondo l’unica praticabile. Secondo quanto riportato dal Financial Times, infatti, l’Unione Europea starebbe valutando l’impiego di figure di alto profilo per riaprire un canale diplomatico con Mosca e favorire una soluzione negoziata alla guerra in Ucraina, entrata ormai nel suo quinto anno. L’idea di Draghi e Merkel inviati europei. Dopo anni passati a suonare i tamburi della guerra, anche all’interno dell’Unione Europea comincia a farsi strada il buonsenso, in altre parole. Secondo le fonti sentite dal quotidiano britannico, l’Ue starebbe valutando la nomina di due “pesi massimi” per riaprire ufficialmente il dialogo con Mosca: l’ex premier Mario Draghi e l’ex Cancelliere tedesco Angela Merkel. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Guerra in Ucraina, l’Ue valuta Draghi o Merkel per trattare con Putin

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