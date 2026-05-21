Il presidente ucraino ha annunciato su X di aver colpito una struttura dell’FSB russo nel villaggio di Genicheska Hirka, nella regione di Kherson. Secondo quanto riferito, l’attacco avrebbe causato numerosi morti e feriti tra le persone presenti sulla scena. La notizia è stata comunicata senza specificare ulteriori dettagli riguardo alla dinamica dell’operazione o alle eventuali conseguenze immediate. La regione di Kherson è stata teatro di tensioni e scontri recenti tra forze ucraine e russe.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’annuncio del presidente ucraino su X. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che le forze speciali di Kiev avrebbero colpito una struttura dell’FSB russo nel villaggio di Genicheska Hirka, nella regione di Kherson. Secondo quanto riferito, l’operazione avrebbe causato circa un centinaio tra morti e feriti. Zelensky ha diffuso il messaggio attraverso la piattaforma X, allegando anche un video che mostrerebbe un attacco condotto con droni contro alcuni edifici. Nel suo intervento, il leader ucraino ha affermato: “La Russia deve comprendere la necessità di porre fine a questa guerra”. Il video del raid e le dichiarazioni di Kiev. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Zelensky: colpito un sito dell’FSB nel Kherson, “centinaia tra morti e feriti”

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Ucraina, Zelensky: colpito sito dell'Fsb russo nel Kherson, centinaia tra morti e feriti

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