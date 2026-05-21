Ucraina Zelensky | Colpito sito dei servizi segreti russi nel Kherson centinaia tra morti e feriti

Le forze speciali ucraine hanno attaccato il quartier generale dei servizi segreti russi nel villaggio di Genicheska Hirka, nella regione di Kherson, in Ucraina. Secondo quanto dichiarato dal presidente ucraino, l’attacco ha causato circa un centinaio di vittime tra morti e feriti. L’attacco ha coinvolto un sito ritenuto strategico per le attività dei servizi segreti russi nella zona. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell’attacco o sulle conseguenze immediate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

“Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell’Fsb russo nel villaggio di Genicheska Hirka, nell’oblast di Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti”. A comunicarlo su X è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, allegando al suo messaggio il video che mostra il momento in cui i droni di Kiev colpiscono simultaneamente degli edifici in un villaggio. “I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra”, ha concluso il leader ucraino. “Le ‘sanzioni’ a medio e lungo termine imposte dall’Ucraina continueranno a funzionare”, ha aggiunto facendo riferimento ai recenti attacchi delle forze armate di Kiev. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, Zelensky: “Colpito sito dei servizi segreti russi nel Kherson, centinaia tra morti e feriti” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video TRAVAGLIO: ZELENSKY CONTRO I DISSIDENTI UCRAINI! Sullo stesso argomento Ucraina, Zelensky: “Colpito sito dell’Fsb russo nel Kherson, centinaia tra morti e feriti”“Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell’Fsb russo nel villaggio di Genicheska Hirka, nell’oblast di Kherson, provocando... Ucraina, Zelensky: “Colpita la sede dei servizi segreti russi nel Kherson”Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell’Fsb, l’agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione Russa, nella... Ucraina, Zelensky: colpito sito dell'Fsb russo nel Kherson, centinaia tra morti e feritiLe forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'Fsb russo nel villaggio di Genicheska Hirka, nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime ... ilmattino.it Zelensky: Abbiamo colpito sito dei servizi segreti russi nel Kherson, centinaia tra morti e feritiKiev rivendica nuovi attacchi in profondità contro obiettivi russi, mentre Mosca punta sulla Cina per una soluzione negoziata e Berlino propone uno status Ue intermedio per l’Ucraina ... ilgiornale.it UCRAINA - Zelensky: Droni russi hanno colpito due volte un veicolo dell'ONU a Kherson ift.tt/WcJZItm x.com I colpi russi uccidono 52 persone e ne feriscono 346, inclusi 22 bambini in tutta l'Ucraina in una settimana, dice Zelenskyy reddit