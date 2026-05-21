Zelensky | Abbiamo colpito sito dei servizi segreti russi nel Kherson centinaia tra morti e feriti

Il presidente ucraino ha dichiarato di aver colpito un sito dei servizi segreti russi nel Kherson, con un bilancio che include centinaia di morti e feriti. Questa operazione si inserisce in una fase in cui l’Ucraina ha intensificato raid nelle aree occupate, mentre si susseguono anche pressioni diplomatiche e investimenti in tecnologie militari. La situazione sul campo continua a evolversi, con azioni che interessano sia obiettivi strategici sia infrastrutture nei territori contesi.

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Kiev rivendica nuovi attacchi in profondità contro obiettivi russi, mentre Mosca punta sulla Cina per una soluzione negoziata e Berlino propone uno status Ue intermedio per l’Ucraina La guerra in Ucraina entra in una nuova fase fatta di raid in profondità, pressione diplomatica e corsa tecnologica. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'Fsb, l'agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione Russa, nella parte della regione ucraina di Kherson attualmente sotto il controllo di Mosca. Inoltre è stato distrutto un sistema di difesa aerea Pantsir-S1. A renderlo noto con un post su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky postando un video dell'accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Zelensky: "Abbiamo colpito sito dei servizi segreti russi nel Kherson, centinaia tra morti e feriti" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Zelensky ha incontrato Giorgia Meloni a Roma Sullo stesso argomento Ucraina, Zelensky: “Colpito sito dei servizi segreti russi nel Kherson, centinaia tra morti e feriti”“Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell’Fsb russo nel villaggio di Genicheska Hirka, nell’oblast di Kherson, provocando... Ucraina, Zelensky: “Colpito sito dell’Fsb russo nel Kherson, centinaia tra morti e feriti”“Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell’Fsb russo nel villaggio di Genicheska Hirka, nell’oblast di Kherson, provocando... Zelensky: Abbiamo colpito sito dei servizi segreti russi nel Kherson, centinaia tra morti e feritiKiev rivendica nuovi attacchi in profondità contro obiettivi russi, mentre Mosca punta sulla Cina per una soluzione negoziata e Berlino propone uno status Ue intermedio per l’Ucraina ... ilgiornale.it Zelensky ricorda Chernobyl, dalla Russia oggi terrorismo nucleareIn occasione del 40mo anniversario del disastro nucleare di Chernobyl, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di terrorismo nucleare. Zelensky ha affermato che la Russia, con ... ansa.it