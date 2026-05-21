Zcs Azzurro gestisce dati e reti elettriche su server europei proprietari
ZCS Azzurro, parte della divisione Green Innovation di Zucchetti Centro Sistemi, ha annunciato di gestire dati e reti elettriche su server europei di proprietà. L’azienda italiana con sede a Terranuova Bracciolini si concentra su un sistema di gestione che utilizza infrastrutture proprie, senza ricorrere a servizi esterni. Questa scelta riguarda sia la protezione dei dati sia la sicurezza delle reti elettriche gestite dall’azienda. L’approccio evidenzia l’uso di tecnologie proprietarie per la gestione delle infrastrutture.
ZCS Azzurro, brand della divisione Green Innovation di Zucchetti Centro Sistemi, azienda italiana con sede a Terranuova Bracciolini, ha reso noto il proprio approccio alla protezione dei dati e delle infrastrutture elettriche, puntando su un sistema di gestione interamente proprietario e basato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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