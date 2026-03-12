La prossima settimana, a Roma, si svolgerà l’incontro dell’Executive Committee di ISGAN. Durante l’evento saranno presentate le prime anticipazioni sulla Strategic Roadmap for digitalisation and AI in the energy sector, elaborata dalla Commissione Europea. L’appuntamento riunisce rappresentanti di vari Paesi e settori, pronti a discutere delle linee guida per l’uso di intelligenza artificiale e reti elettriche.

La prossima settimana, durante l’incontro dell’Executive Committee di ISGAN a Roma, verranno condivise le prime anticipazioni sulla Strategic Roadmap for digitalisation and AI in the energy sector della Commissione Europea. Questo documento, elaborato da quasi un anno, punta a definire come l’intelligenza artificiale possa trasformare la gestione delle reti elettriche, bilanciando domanda e offerta per evitare squilibri tra produzione e consumi. L’Italia si trova al centro di questo scenario globale, ospitando i lavori che coinvolgono 26 membri, inclusi 25 governi nazionali e la stessa Commissione Europea. La presenza a Roma segna il ritorno dopo più di dieci anni di questa iniziativa strategica per lo sviluppo di reti intelligenti sicure e sostenibili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - ISGAN a Roma: la Roadmap UE su IA e reti elettriche

Articoli correlati

Vertice Ue, Costa: “Consenso su semplificazioni e regime unificato per le imprese”. Von der Leyen: “A marzo la roadmap per il mercato unico”Il vertice Ue informale sulla competitività andato in scena nel castello di Alden Biesen, in Belgio, ha visto gli Stati membri ancora spaccati: da un...

Ucraina: “Sabato il peggior attacco alle reti elettriche delle centrali nucleari”L’attacco più potente al sistema elettrico che alimenta le centrali nucleari dall’inizio della guerra.

Contenuti utili per approfondire ISGAN a Roma la Roadmap UE su IA e reti...

Temi più discussi: Sicurezza energetica e smart grid: l’Isgan torna in Italia; Energia e reti elettriche, RSE annuncia ritorno in Italia del 31° Executive Commettee di ISGAN, dal 17 al 19 marzo a Roma. VIDEOINTERVISTE E INTERVENTI: Cotana, Martini; Energia, Rse: Grazie a smart grid sistema elettrico più sicuro e resiliente ed energia meno cara; Smart grid, RSE rilancia: Così reti più sicure, resilienti e bollette meno care.

In arrivo la Roadmap della Commissione UE su digitalizzazione e IA nel settore energeticoDurante i lavori dell'Executive Committee di ISGAN anticipazione dei contenuti della Roadmap della Commissione su IA nel settore energetico. rinnovabili.it

Omicidio Mastrapasqua, tentata richiesta di perdono respinta dai familiariItalia al centro delle reti elettriche intelligenti e dell’AI per l’energia L’11 marzo a Roma, presso il Gse, l’Italia ha celebrato il ritorno, dopo o ... assodigitale.it

Ossa umane trovate durante una ristrutturazione, sequestrato locale a Roma x.com

La moda incontra la città La nuova collezione Valentino Interferenze Autunno/Inverno 2026-27, firmata dal Direttore Creativo Alessandro Michele, sarà presentata il 12 marzo a Roma nella storica cornice di Palazzo Barberini. Per permettere al maggior nu - facebook.com facebook