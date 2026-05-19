L'ex premier spagnolo è stato chiamato a comparire il 2 giugno davanti all'Audiencia Nacional, dove si trova sotto indagine. La sua presenza riguarda un procedimento legale legato al salvataggio di una compagnia aerea, finanziato con 53 milioni di euro pubblici. L'indagine coinvolge accuse di riciclaggio e traffico di influenze, e il politico dovrà rispondere alle domande dei giudici in merito a questa vicenda. La convocazione si inserisce in un procedimento giudiziario più ampio che coinvolge anche altri soggetti.

L'ex premier spagnolo José Luis Rodriguez Zapatero il 2 giugno dovrà presentarsi al tribunale spagnolo dell'Audiencia Nacional come indagato nel caso del salvataggio pubblico della compagnia aerea Plus Ultra, finanziato con 53 milioni di euro. Secondo fonti giudiziarie citate dai media iberici l'ex presidente socialista è indagato per presunti reati di associazione per delinquere, traffico di influenze e falso in documenti. È la prima volta che un ex capo di governo viene coinvolto in una maxi inchiesta per corruzione. L'indagine nasce da rogatorie arrivate da Svizzera e Francia su presunti flussi sospetti di denaro legati al salvataggio pubblico della compagnia aerea, già finita al centro di polemiche in Spagna per i rapporti economici con imprenditori venezuelani vicini al chavismo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ex premier spagnolo Zapatero indagato per riciclaggio e traffico di influenze

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Spagna, l’ex primo ministro Zapatero accusato di riciclaggio e traffico di influenze nel caso “Plus Ultra”L’ex premier spagnolo José Luis Rodriguez Zapatero è stato convocato in tribunale il 2 giugno, come indagato nel caso del salvataggio pubblico della...

Zapatero accusato in Spagna di traffico di influenze e riciclaggio di fondi pubbliciL’ex primo ministro spagnolo José Luis Zapatero è stato accusato di traffico di influenze e altri reati connessi nell’ambito di un’indagine sul...

L'ex premier spagnolo José Luis Rodriguez Zapatero è stato citato a comparire il 2 giugno dal Tribunale spagnolo dell'Audiencia Nacional come indagato nel caso del salvataggio pubblico della compagnia aerea Plus Ultra, finanziato con 53 milioni di euro. # x.com

Spagna, l'ex premier Zapatero è accusato di riciclaggio di denaro pubblicoL'ex premier spagnolo, José Luis Rodriguez Zapatero, è stato accusato nell'ambito di un'indagine sul presunto riciclaggio di 53 milioni di euro di fondi pubblici che il governo aveva stanziato per il ... tg24.sky.it

Spagna, Zapatero indagato per il salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra: perquisiti gli uffici dell’ex premierL'ex presidente socialista è indagato per presunti reati di associazione per delinquere, traffico di influenze e falso in documenti ... tg.la7.it