L' ex premier spagnolo Zapatero indagato per riciclaggio e traffico di influenze

L'ex primo ministro spagnolo è stato chiamato a comparire in tribunale il 2 giugno come indagato nell'ambito di un procedimento riguardante il salvataggio di una compagnia aerea. La vicenda riguarda un finanziamento pubblico di 53 milioni di euro destinato alla compagnia aerea, e l'indagine si concentra su presunti reati di riciclaggio e traffico di influenze. La convocazione si inserisce in un procedimento aperto presso l'Audiencia Nacional, il massimo organo giudiziario spagnolo.

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L'ex premier spagnolo José Luis Rodriguez Zapatero il 2 giugno dovrà presentarsi al tribunale spagnolo dell'Audiencia Nacional come indagato nel caso del salvataggio pubblico della compagnia aerea Plus Ultra, finanziato con 53 milioni di euro. Secondo fonti giudiziarie citate dai media iberici l'ex presidente socialista è indagato per presunti reati di associazione per delinquere, traffico di influenze e falso in documenti. È la prima volta che un ex capo di governo viene coinvolto in una maxi inchiesta per corruzione. L'indagine nasce da rogatorie arrivate da Svizzera e Francia su presunti flussi sospetti di denaro legati al salvataggio pubblico della compagnia aerea, già finita al centro di polemiche in Spagna per i rapporti economici con imprenditori venezuelani vicini al chavismo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'ex premier spagnolo Zapatero indagato per riciclaggio e traffico di influenze ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ex premier spagnolo Zapatero indagato per riciclaggio e traffico di influenzeL'ex premier spagnolo José Luis Rodriguez Zapatero il 2 giugno dovrà presentarsi al tribunale spagnolo dell'Audiencia Nacional come indagato nel caso... Spagna, l’ex primo ministro Zapatero accusato di riciclaggio e traffico di influenze nel caso “Plus Ultra”L’ex premier spagnolo José Luis Rodriguez Zapatero è stato convocato in tribunale il 2 giugno, come indagato nel caso del salvataggio pubblico della... L'ex premier spagnolo José Luis Rodriguez Zapatero è stato citato a comparire il 2 giugno dal Tribunale spagnolo dell'Audiencia Nacional come indagato nel caso del salvataggio pubblico della compagnia aerea Plus Ultra, finanziato con 53 milioni di euro. # x.com Ex premier spagnolo Zapatero indagato in salvataggio compagnia aerea(ANSA) - MADRID, 19 MAG - L'ex premier spagnolo José Luis Rodriguez Zapatero è stato citato a comparire il 2 giugno dal Tribunale spagnolo dell'Audiencia Nacional come indagato nel caso del salvataggi ... corrieredellosport.it L'ex premier spagnolo Zapatero indagato per riciclaggio e traffico di influenzeL'inchiesta ipotizza i reati di associazione criminale, traffico di influenze e falso documentale. Perquisizioni negli uffici dell'ex leader socialista. Dovrà comparire davanti ai magistrati il prossi ... ilgiornale.it