Rifiuti più controlli ma meno multe Gli ispettori ambientali Plures Alia in campo in 39 Comuni toscani I numeri

Nel 2025 gli ispettori ambientali di Plures Alia hanno intensificato i controlli in 39 Comuni toscani, verificando il rispetto delle norme sui rifiuti. Durante l’anno sono state effettuate più ispezioni rispetto al passato, ma sono state comminate meno multe rispetto agli anni precedenti. I dati ufficiali evidenziano questa tendenza senza indicare le ragioni dietro le variazioni nelle sanzioni.

Firenze, 9 marzo 2026 – Più controlli sul territorio, ma meno sanzioni. È questo il dato principale che emerge dal bilancio 2025 dell’attività degli ispettori ambientali di Plures Alia nell’Ato Toscana Centro. Nel corso dell’anno sono stati effettuati 91.266 controlli, con un aumento del 15,3 per cento rispetto al 2024, e ispezionati 120.773 rifiuti, con un incremento del 20 per cento. Il servizio è attivo in 39 Comuni e continua a crescere anche nel 2026 con l’estensione a nuovi territori come Pelago, Pontassieve e Rufina. Aumentano anche le ore di servizio, passate da 56.100 a 58mila, mentre la squadra è composta da 40 professionisti tra tecnici di controllo ambientale e ispettori ambientali che operano in collaborazione con polizie municipali e amministrazioni comunali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

