West Nile registrato il primo caso padovano del 2026 | scatta la prevenzione

A Padova è stato segnalato il primo caso di West Nile nel 2026. Le autorità hanno avviato misure di prevenzione e avviato controlli sanitari per monitorare eventuali trasmissioni di virus da parte delle zanzare. La regione si prepara così ad affrontare il periodo di maggiore attività degli insetti, con interventi mirati a contenere eventuali rischi per la salute pubblica.

Il territorio padovano si prepara ad affrontare la stagione delle zanzare. Da una parte la prevenzione, dall’altra il monitoraggio sanitario sui virus trasmessi dagli insetti. Il Comune ha infatti stabilito di avviare dal 13 al 30 aprile la campagna di disinfestazione larvicida nelle aree pubbliche, partendo dalla zona di Brusegana, mentre l’Ulss 6 Euganea ha già registrato un primo caso di West Nile sul territorio provinciale. Si tratta di un caso d’importazione, individuato il 19 marzo, che ha riguardato un uomo rientrato da un viaggio in Thailandia. Come spiega Luca Sbrogiò, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 6, il paziente si è presentato in ospedale con dolori muscolari, febbre e vomito, un quadro clinico che, associato al recente soggiorno all’estero, ha indirizzato subito i sanitari verso accertamenti mirati. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Lotta a West Nile e Dengue, l?Arengo gioca d?anticipo. Ecco le decisioni preseASCOLI Anche nel capoluogo piceno scattano le misure di prevenzione e di controllo sul fronte dell’arbovirosi, ovvero il possibile sviluppo di... Influenza aviaria, registrato in Lombardia il primo caso in Europa di infezione umana. Il ministero: “Monitoriamo la situazione ma non c’è nessun allarme”È stato identificato in Lombardia il primo caso in Europa di infezione umana da virus influenzale A(H9N2), meglio noto come ‘influenza aviaria’. Temi più discussi: Uno studio fa luce sul rischio di encefalite legata al virus West Nile; Padova, primo caso di West Nile: scattano le disinfestazioni contro le zanzare; Da Pavia una scoperta sul West Nile: identificato il fattore chiave che aumenta il rischio di encefalite; Salgono a 42 i contagi, nuove disinfestazioni al via. Emergenza West-Nile, a Lecce scattano limitazioni alle donazioni di sangue: stop in 31 province italianeLa decisione del ministero è conseguenza di un caso di positività registrato su un cavallo: «Nessun rischio per l'uomo ma bisogna rispettare le norme igieniche» Lecce è una delle 31 province italiane ... lagazzettadelmezzogiorno.it West Nile uccide in Calabria, primi casi a Roma: partono le disinfestazioni. Protezione civile: potenziare la sorveglianza. Il punto sui focolaiInterventi di contrasto alla diffusione del principale vettore di contagio, rappresentato dalla zanzara Culex Pipiens e il potenziamento delle attività di sorveglianza sanitaria e della formazione ai ... leggo.it PADOVA. PRIMO CASO DI WEST NILE, SCATTA LA DISINFESTAZIONE Si tratta di un’infezione da importazione su un uomo di circa trent’anni di rientro a Padova dalla Thailandia con sintomi sospetti. Il caso è stato registrato a fine marzo. Il Comune, intanto, - facebook.com facebook