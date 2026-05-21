Zanetti tuttofare | in dieci minuti gioca e si veste per la foto ufficiale
In una giornata di festa, l'Inter ha svolto l’allenamento presso l’Arena Civica di Milano, uno stadio utilizzato dai nerazzurri tra il 1930 e il 1947. Durante la sessione, Zanetti, considerato un tuttofare, ha partecipato alle attività, giocando e vestendosi in pochi minuti per la foto ufficiale della squadra. La seduta si è svolta in un’atmosfera di festa, con i giocatori impegnati in esercizi di gruppo e momenti di relax.
Giornata di festa per l'Inter, che ha svolto la seduta di allenamento di oggi all'Arena Civica di Milano, casa dei nerazzurri dal 1930 al 1947. Grande protagonista Javier Zanetti, che dopo aver giocato una partitella con le leggende interiste, ha indossato l'abito delle grandi occasioni e ha posato con la squadra per la foto ufficiale con i due trofei conquistati in questa stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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