Zanetti tuttofare | in dieci minuti gioca e si veste per la foto ufficiale

In una giornata di festa, l'Inter ha svolto l’allenamento presso l’Arena Civica di Milano, uno stadio utilizzato dai nerazzurri tra il 1930 e il 1947. Durante la sessione, Zanetti, considerato un tuttofare, ha partecipato alle attività, giocando e vestendosi in pochi minuti per la foto ufficiale della squadra. La seduta si è svolta in un’atmosfera di festa, con i giocatori impegnati in esercizi di gruppo e momenti di relax.

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