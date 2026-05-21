Un rappresentante speciale delle strategie dell'amministrazione americana ha dichiarato che l'esplosione del contagio di ebola in Congo potrebbe impedire alla nazionale africana di partecipare al Mondiale di calcio. La preoccupazione riguarda il possibile arrivo negli Stati Uniti dei giocatori coinvolti, a causa del rischio di diffusione del virus. Nel frattempo, un funzionario ha ribadito che anche l'Iran resta sotto osservazione come potenziale rischio per la partecipazione alla competizione.

Il rappresentante speciale delle strategie del presidente Usa Donald Trump, Paolo Zampolli, non demorde e crede sempre più a una partecipazione al Mondiale (che si svolgerà tra pochi giorni tra Usa, Canada e Messico) da parte dell'Italia. L'esplosione del contagio da ebola in Congo, sempre secondo Zampolli, "libererebbe un secondo slot a disposizione per gli azzurri, dopo quello dell'Iran". Ma andiamo con ordine. Secondo Zampolli "l'epidemia è talmente grave che non si può correre il rischio di far arrivare negli States i giocatori del Congo". Va detto comunque che la federazione ha cancellato il ritiro pre-Mondiale in programma a Kinshasa e spostato la preparazione in Belgio, e che tutti i giocatori convocati giocano in Europa e non sono rientrati nel paese negli ultimi 21 giorni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Zampolli non demorde sull'Italia al Mondiale: "Oltre all'Iran anche il Congo a rischio"

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