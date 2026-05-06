Un rappresentante di alto livello ha espresso ancora fiducia nella possibilità di vedere la nazionale italiana partecipare al prossimo Mondiale. Secondo le sue dichiarazioni, la squadra avrebbe i requisiti necessari per essere ripescata. La posizione viene ribadita nonostante le decisioni ufficiali abbiano escluso l’Italia dalla competizione. L’inviato speciale ha continuato a sostenere che ci sono ancora margini per un ripensamento e ha indicato alcuni criteri che, a suo avviso, giustificherebbero questa scelta.

“Avrebbe i requisiti giusti”. Paolo Zampolli continua a spingere per il ripescaggio dell’Italia e, quindi, la sua partecipazione al Mondiale di scena il prossimo giugno-luglio in USA e Canada. Zampolli, in sostanza, mantiene aperto uno spiraglio per gli azzurri: “Il nodo è capire cosa hanno in testa gli iraniani, di cui è molto difficile fidarsi. Adesso dicono verranno, ma come la mettiamo con il loro seguito, ben poco gradito negli Stati Uniti visto quello che sta succedendo? La partita è aperta.“. Le origini italiane di Infantino, secondo Zampoli, potrebbero giocare in favore del rispescaggio della Nazionale italiana per il momento affidata al CT dell’Under 21 Silvio Baldini.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Italia al Mondiale, Zampolli non molla: “Ecco da cosa dipende”

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