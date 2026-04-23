Italia al Mondiale? L’ipotesi dagli Usa riaccende il dibattito sull’esclusione dell’Iran

Negli Stati Uniti si diffonde una voce secondo cui l’Italia potrebbe essere ammessa ai Mondiali 2026, sostituendo l’Iran. Questa ipotesi sta riaccendendo il dibattito tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. La possibilità di un cambio di partecipanti ha suscitato attenzione anche sui social e nei media sportivi, anche se non ci sono comunicazioni ufficiali da parte della FIFA o delle federazioni coinvolte.

Negli Stati Uniti rimbalza una suggestione che inevitabilmente fa discutere: l‘Italia ai Mondiali 2026 al posto dell’Iran. Stando ai colleghi de Financial Times, infatti, Paolo Zampolli, politico socialista italo-americano, avrebbe suggerito a Donald Trump e Gianni Infantino l’idea di sostituire la Nazionale asiatica con gli Azzurri, in un contesto che intreccia calcio, diplomazia e rapporti politici internazionale. Si tratta, al momento, di un’ipotesi e non di uno scenario concreto già avviato, ma tanto basta per riaccendere il tema della presenza dell’Italia alla prossima Coppa del Mondo. Al centro della vicenda c’è Paolo Zampolli, figura ben inserita negli ambienti statunitensi e vicina a Donald Trump.🔗 Leggi su Sportface.it

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