Eugenia Carfora ex bidella accusata di stalking | licenziamento confermato

L’ex bidella accusata di stalking ha visto confermato il suo licenziamento. La vicenda, partita nel 2023, ha attirato l’attenzione dei media dopo che la donna ha raccontato di dover percorrere quotidianamente la tratta Napoli-Milano per lavorare. Dopo un periodo di silenzio, sono arrivati aggiornamenti ufficiali sulla decisione di rinnovare il suo allontanamento dall’istituto.

Dopo un po' di silenzio ci sono aggiornamenti sul caso dell’ex bidella accusata di stalking. Il caso mediatico è scoppiato nel 2023 dopo che la donna aveva raccontato che per lavorare a Milano era costretta a percorrere tutti i giorni la tratta Napoli-Milano. In seguito, dopo aver ottenuto il trasferimento nell’istituto di Caivano, l’ex collaboratrice scolastica è stata licenziata per non aver presentato la documentazione idonea per il periodo di malattia. La Corte d’Appello di Napoli ha confermato il licenziamento, ma la donna è anche sotto processo per stalking ai danni della preside Eugenia Carfora Inizialmente, la difficile... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Eugenia Carfora, ex bidella accusata di stalking: licenziamento confermato Articoli correlati Licenziamento confermato per ex bidella accusata di stalking a preside di CaivanoTempo di lettura: 2 minutiCertificato medico presentato in ritardo e congedo chiesto per assistere lo zio malato ma senza i necessari requisiti: la... Eugenia Carfora denuncia Giusy “la bidella pendolare” per stalking: arrestataLa famosa preside di Caivano, Eugenia Carfora, mesi fa ha denunciato Giusy "la bidella pendolare" per stalking: pare che a seguito di un... Licenziamento confermato per ex bidella pendolare accusata di stalking a preside Caivano Tutto quello che riguarda Eugenia Carfora Discussioni sull' argomento Licenziata dalla scuola Giusy Giugliano, l'ex bidella pendolare arrestata per stalking: sentenza confermata in Appello; Licenziata dalla scuola Giusy Giugliano l'ex bidella pendolare arrestata per stalking | sentenza confermata in Appello. Giusy Giugliano, la bidella pendolare arrestata per stalking alla preside di Caivano Eugenia Carfora (cha ha ispirato una fiction Rai)NAPOLI - Vi ricordate di Giusy, la bidella campana che raccontò di viaggiare tra Napoli e Milano ogni giorno per lavoro? Ebbene, la sua storia si arricchisce di un nuovo capitolo. Di questo però, la ... ilgazzettino.it Napoli, stalking a una preside di Caivano: arrestata l’ex bidella pendolareÈ a processo per stalking nei confronti di Eugenia Carfora, dirigente scolastica della scuola Morano di Caivano (Napoli) la cui storia ha ispirato la fiction Rai ‘La preside’ in cui è interpretata da ... affaritaliani.it Lunedì 16 marzo arriva a Bolzano Eugenia Carfora, la dirigente di Caivano che ha ispirato la serie TV "La Preside". Liceo Scientifico E. Torricelli Ore 18.30 Un incontro che parla di coraggio, per riflettere sul potere dell’educazione e sul ruolo della scuola. - facebook.com facebook