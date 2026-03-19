Roberta Bruzzone accusata di stalking | minacce fake e insulti contro la collega Sionis

La criminologa Roberta Bruzzone è sotto accusa per stalking dopo tre anni di presunte persecuzioni online contro una collega, Sionis. Le accuse riguardano messaggi coordinati pubblicati su Facebook, YouTube e Twitch, contenenti minacce, insulti e contenuti falsi. La vicenda si è sviluppata attraverso vari canali digitali, portando a un procedimento legale in corso.

Dopo tre anni di presunta persecuzione online, la criminologa Roberta Bruzzone rischia il processo: messaggi coordinati su Facebook, YouTube e Twitch contro la collega Sionis. La criminologa Roberta Bruzzone è finita al centro di un'inchiesta giudiziaria per presunto stalking nei confronti della collega, psicologa forense Elisabetta Sionis. L'indagine, avviata dalla Procura di Cagliari, è stata recentemente trasferita a Roma per competenza, con un fascicolo che include chat, fotomontaggi offensivi e attacchi coordinati sui social. Contesto dell'inchiesta La vicenda ha origine da una serie di persecuzioni che, secondo l'accusa, Bruzzone avrebbe orchestrato insieme a tre collaboratori: Monica Demma, Giovanni Langella e Marzia Mosca (nota sul web come "Santanico"). 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Roberta Bruzzone accusata di stalking: minacce, fake e insulti contro la collega Sionis Articoli correlati Fotomontaggi e insulti: Roberta Bruzzone indagata per stalking. Le chat crude contro la collega Elisabetta SionisUn caso giudiziario destinato a far discutere coinvolge Roberta Bruzzone, nota criminologa e volto televisivo italiano. Roberta Bruzzone accusata di stalking da una collega: rischia il rinvio a giudizioRoberta Bruzzone è accusata di stalking da una sua collega: avrebbe creato dei gruppi dove insieme ad altri l'avrebbe offesa con insulti pesanti... Tutto quello che riguarda Roberta Bruzzone Temi più discussi: Roberta Bruzzone accusata di stalking a una collega: la criminologa verso il rinvio a giudizio; Accusata ingiustamente. La criminologa Bruzzone pronta a denunciare; Repubblica: la criminologa Roberta Bruzzone rischia il rinvio a giudizio per stalking; Famiglia nel bosco, Roberta Bruzzone consiglia papà Nathan e punta il dito contro Catherine mamma pericolosa. Roberta Bruzzone accusata di stalking: minacce, fake e insulti contro la collega SionisDopo tre anni di presunta persecuzione online, la criminologa Roberta Bruzzone rischia il processo: messaggi coordinati su Facebook, YouTube e Twitch contro la collega Sionis. movieplayer.it Roberta Bruzzone accusata di stalking a collega Elisabetta Sionis via social, criminologa rischia il processoLa criminologa Roberta Bruzzone rischia il rinvio a giudizio con l'accusa di stalking ai danni della collega Elisabetta Sionis e della figlia minorenne ... virgilio.it La criminologa Roberta Bruzzone rischia il rinvio a giudizio per stalking a Cagliari - facebook.com facebook La procura di Cagliari ha chiuso le indagini nei confronti di Roberta Bruzzone indagata per stalking di gruppo ai danni di Elisabetta Sionis, psicologa forense, consulente in diversi casi di omicidio e oggi giudice del tribunale per i minorenni di Cagliari, e della fi x.com