Roberta Bruzzone accusata di stalking | minacce fake e insulti contro la collega Sionis

Da movieplayer.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La criminologa Roberta Bruzzone è sotto accusa per stalking dopo tre anni di presunte persecuzioni online contro una collega, Sionis. Le accuse riguardano messaggi coordinati pubblicati su Facebook, YouTube e Twitch, contenenti minacce, insulti e contenuti falsi. La vicenda si è sviluppata attraverso vari canali digitali, portando a un procedimento legale in corso.

Dopo tre anni di presunta persecuzione online, la criminologa Roberta Bruzzone rischia il processo: messaggi coordinati su Facebook, YouTube e Twitch contro la collega Sionis. La criminologa Roberta Bruzzone è finita al centro di un'inchiesta giudiziaria per presunto stalking nei confronti della collega, psicologa forense Elisabetta Sionis. L'indagine, avviata dalla Procura di Cagliari, è stata recentemente trasferita a Roma per competenza, con un fascicolo che include chat, fotomontaggi offensivi e attacchi coordinati sui social. Contesto dell'inchiesta La vicenda ha origine da una serie di persecuzioni che, secondo l'accusa, Bruzzone avrebbe orchestrato insieme a tre collaboratori: Monica Demma, Giovanni Langella e Marzia Mosca (nota sul web come "Santanico"). 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Roberta Bruzzone accusata di stalking: minacce, fake e insulti contro la collega Sionis

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