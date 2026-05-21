C’è un tipo di cinema che non urla, che non ti prende per mano e ti trascina verso una destinazione prestabilita. È quel cinema che ti chiede di fermarti, di rallentare il respiro, di guardare ciò che normalmente sfugge allo sguardo distratto della quotidianità. All the Lovers in the Night, il nuovo film di Yukiko Sode presentato nella sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes 2026, appartiene a questa categoria rara: opere che scavano nell’invisibile, nel non detto, nelle zone d’ombra dell’esperienza umana. Tratto dall’omonimo romanzo di Mieko Kawakami, il film arriva a Cannes in un momento simbolicamente significativo. Quest’anno il Giappone è il paese d’onore del Marché du Film, e la selezione di Sode assume così un doppio valore: celebrativo per il cinema nipponico, ma anche una prova di resistenza culturale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Yukiko Sode porta a Cannes All the Lovers in the Night e risponde alle domande in conferenza stampa

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