Blackout | il sindaco di Pieve stampa manifesti ma non risponde alle domande dl Corsaro

Il sindaco di Pieve ha affisso alcuni manifesti in città, ma non ha rilasciato dichiarazioni sulla questione del blackout energetico che ha colpito la zona. La vicenda riguarda un'interruzione di corrente prolungata, la più lunga mai registrata nella storia locale, e ha sollevato diverse proteste da parte dei cittadini. Non sono state rese note le cause ufficiali dell'interruzione né eventuali interventi delle autorità competenti.

Arezzo, 26 marzo 2026 – «Sul più lungo blackout di energia elettric a pubblica che la storia dei comuni italiani ricordi dal dopoguerra ad oggi, ben 16 notti consecutive, il sindaco di Pieve Santo Stefano cerca di rispondere con un manifesto alle 5 domande che l’associazione Il Corsaro gli ha posto in una campagna di sensibilizzazione e denuncia su quanto avvenuto e non ancora del tutto concluso. Ma “non riesce a rispondere neppure questa volta neanche ad una delle domande molto concrete poste dalla nostra associazione a nome della stragrande maggioranza dei cittadini pievani, frazioni comprese, che hanno subito e subiscono ancora oggi gravi disagi” dichiara Stefano Mencherini, fondatore del Corsaro e giornalista indipendente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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