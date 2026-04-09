Disturbi gastrointestinali | il Dr Umberto Bonassi risponde alle domande

Un nuovo appuntamento con la rubrica “Il medico risponde” dedicata ai disturbi gastrointestinali. Gli specialisti del gruppo sanitario locale forniranno risposte ai quesiti dei lettori sulle problematiche più comuni legate all’apparato digerente. La sezione è realizzata con il contributo di Habilita, un’azienda del settore sanitario della zona che collabora con i medici per offrire informazioni utili e accurate.

La rubrica “Il medico risponde” viene realizzata con il contributo di Habilita. Gli specialisti del gruppo sanitario bergamasco risponderanno ai vostri quesiti sulle tematiche proposte. Vi ricordiamo che nessuna risposta corrisponde a diagnosi e non sostituisce in alcun modo la visita con lo specialista. BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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