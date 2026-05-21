Yacht segreti militari e soci misteriosi | l' assalto cinese a Ferretti fa tremare il Governo

Il conglomerato cinese Weichai ha ottenuto il controllo del consiglio di amministrazione di Ferretti, azienda italiana nota per la produzione di yacht di alta gamma. Questa mossa arriva dopo un assalto che ha coinvolto anche elementi legati a segreti militari e a figure di rilievo nel settore societario. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità italiane, creando tensioni tra i due paesi. La situazione ha ripercussioni sulla gestione e sul futuro della compagnia, che rappresenta un punto di riferimento nel mercato globale del lusso nautico.

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Weichai ce l'ha fatta. Il conglomerato industriale dello Stato cinese ora controlla il consiglio di amministrazione di Ferretti, gruppo italiano leader al mondo per la produzione di yacht di lusso. Oltre a detenere il 39,5 per cento delle quote, la morsa cinese si stringe intorno ai marchi. 🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Fa solo i suoi interessi!”. L’accusa gravissima che fa tremare il governoNel corso della seconda edizione della Franco Frattini Lecture, tenuta nella Sala della Lupa di Palazzo Montecitorio, l’ex presidente del governo... Una presunta falla nel supercomputer cinese fa tremare la sicurezza globaleUn hacker, o un gruppo che si fa chiamare FlamingChina, avrebbe violato il National Supercomputing Center, uno dei principali hub di calcolo ad alte... Alekseyev, lo 007 specializzato nelle operazioni all'esteroIl generale Alekseyev, numero due dei servizi segreti militari russi (Gru) gravemente ferito a Mosca in un attentato, è considerato nel suo Paese un eroe, e in tutto il mondo un punto di riferimento ... ansa.it Maxi attacco degli hacker cinesi. Rubati segreti militari a Usa e AustraliaI piani di oltre una ventina di sistemi d’armamento americani sono stati trafugati da hacker cinesi: lo scrive il Washington Post, riuscito a entrare in possesso di un rapporto preparato per il ... affaritaliani.it